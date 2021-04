Recovery: Draghi, se cresce il Sud cresce tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso delle Comunicazioni alla Camera in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano di ripresa e resilienza, ha chiarito che “la crescita del Mezzogiorno rappresenta l’altro aspetto prioritario trasversale al Piano. Il potenziale del sud in termini di sviluppo, competitività e occupazione è tanto ampio quanto è grande il suo divario dal resto del Paese”. “Non è una questione di campanili: se cresce il sud, cresce anche l’Italia”, ha aggiunto ricordando che “più del 50 per cento del totale degli investimenti in infrastrutture – soprattutto l’alta velocità ferroviaria e il sistema portuale – è diretto al sud”. (Rin)