Roma: Guadagno (M5s), ben venga supporto Regione Lazio per Casale della Cervelletta

- "Per primi chiediamo da anni il supporto dei diversi livelli istituzionali per riaprire il Casale della Cervelletta. Ben venga l'improvviso interesse dichiarato dalla Regione Lazio, anche se proprio prima delle elezioni e con la messa in sicurezza già avviata. Valuteremo le proposte concrete che arriveranno e rimaniamo sempre disponibili al confronto sulle diverse possibili soluzioni, nell'interesse della cittadinanza e considerata la disponibilità limitata di fondi di Roma Capitale nel gestire l'immenso patrimonio storico - artistico e archeologico". Lo dichiara in una nota la consigliera M5s Eleonora Guadagno, presidente della commissione Cultura di Roma Capitale. "Ben vengano ovviamente le risorse economiche - aggiunge - anche quelle di minore importo provenienti dal Fai, derivanti dalla mobilitazione delle associazioni dei cittadini che ringraziamo sempre per mantenere vivo l'interesse sulla tenuta della Cervelletta. Oggi nella seduta della commissione Cultura abbiamo fatto il punto sullo stato dei lavori. La prima fase, che prevedeva dopo vent'anni di abbandono la messa in sicurezza della torre medievale, si è conclusa a gennaio di quest'anno. Seguirà una fase propedeutica di bonifica e puntellamento del sottotetto all'interno del casale, per la quale sarà fatto un affidamento diretto dell'importo di circa 25 mila euro. Una volta terminata, sarà possibile effettuare le misurazioni e concludere il progetto esecutivo per il rifacimento delle parti più degradate della copertura, per il quale sono stati stanziati 196 mila euro".(Com)