Milva: De Marchi (Pd), chiesta iscrizione al Famedio di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd ha richiesto al Comune l'iscrizione al Famedio di Milano per Milva. Lo ha fatto sapere intervenendo in Consiglio comunale la consigliera dem Diana De Marchi, presidente della commissione Pari opportunità, che ha definito Milva "una delle artiste più importanti della cultura italiana, con un curriculum straordinario. Abbiamo chiesto l'iscrizione al Famedio per Milva, perché non solo lo merita, ma ha davvero un percorso di vita importante, con tutte le battaglie che ha combattuto, oltre alle competenze artistiche, sulle quali ha sempre lavorato tantissimo. È conosciuta in tutto il mondo, è una figura straordinaria, che ben rappresenta l'Italia migliore del dopo guerra". (Rem)