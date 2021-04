Recovery: Draghi, obiettivo riforma giustizia abbattere tempi processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr), ha chiarito che "il governo intende ridurre l’inaccettabile arretrato presente nelle aule dei tribunali, e creare i presupposti per evitare che se ne formi di nuovo. L’obiettivo finale che ci proponiamo è ambizioso, ridurre i tempi dei processi del 40 per cento per il settore civile e almeno del 25 per cento per il penale". "Vogliamo un sistema giudiziario strutturalmente più efficiente ed elevare la qualità della risposta del sistema", ha concluso. (Rin)