Recovery: Draghi, entro maggio decreto per semplificazione procedure

- "Entro maggio presentiamo un decreto che interviene con misure di carattere prevalentemente strutturale volte a favorire l’attuazione del Pnrr e del Piano complementare". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr). Oltre a "importanti semplificazioni negli iter di attuazione e di valutazione degli investimenti in infrastrutture, si procede a una semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni", ha spiegato. (Rin)