Recovery: Losacco (Pd), da ministero Cultura 75 milioni per riqualificare costa sud di Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 75 milioni di euro per la riqualificazione della costa Sud "anche Bari tra le realtà protagoniste del Piano Strategico Grandi attrattori culturali promosso dal ministero della Cultura per finanziare, con un fondo complessivo di 1,460 miliardi di euro legato al Recovery fund, quattordici grandi interventi di tutela e promozione culturale nel Paese". Lo afferma, in una nota, il deputato barese del Pd Alberto Losacco. "Grazie a queste risorse - prosegue Losacco - il tratto di costa a sud di Bari verrà riqualificato e trasformato in in un parco costiero della cultura, del turismo e dell'ambiente. In questo modo i miglioramenti urbanistici portati avanti in questi anni potranno contare su un altro indispensabile tassello, a conferma dell'attenzione del ministero della Cultura per la nostra città e per la valorizzazione del Mezzogiorno". (com)