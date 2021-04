Zambia: al via progetto sulla cucina, cinque studenti in formazione in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle iniziative di promozione integrata a sostegno del Made in Italy, l’ambasciata d’Italia in Zambia ha dato vita ad un progetto finalizzato alla valorizzazione della cucina italiana. A questo scopo, riferisce in una nota la Farnesina, cinque studenti zambiani sono stati selezionati per fruire di un periodo di formazione in Italia della durata di cinque settimane. Con la selezione di questi studenti si è conclusa la prima fase del progetto, lanciato alla fine del 2020 in occasione della quinta Settimana della cucina italiana nel mondo, incentrato su un accordo sottoscritto tra l’Istituto per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Spoleto e l’Istituto Zambiano per il Turismo e l'Ospitalità di Lusaka. I candidati sono stati presentati al pubblico in occasione di una cena evento che si è svolta lo scorso 21 aprile presso il Ristorante Latitude 15 di Lusaka alla quale ha presenziato anche il ministro per il Turismo e le Arti, Ronald Chitotela, che nel corso della serata è stato insignito dell’onorificenza di “Cavaliere della Stella d’Italia". (Com)