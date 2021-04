Bangladesh: coronavirus, contenimento prorogato fino al 5 maggio ma con negozi aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Bangladesh ha prorogato di una settimana il lockdown nazionale, fino al 5 maggio. La misura, introdotta per la prima volta dall’inizio della nuova ondata dell’epidemia di coronavirus il 5 aprile per sette giorni, è stata prorogata più volte. Nonostante il blocco, dal 25 aprile è consentita l’apertura di negozi e centri commerciali dalle 10 alle 21. La Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) del ministero della Sanità ha riferito oggi 97 decessi per Covid-19, che hanno portato il numero complessivo delle vittime a 11.150. Sono stati registrati anche 3.306 nuovi casi, per un totale di 748.628. Il tasso di letalità è dell’1,49 per cento mentre quello di guarigione dell’88,39 per cento. I pazienti guariti sono 661.693, 4.241 più di ieri. Su 25.786 test effettuati ieri in 349 laboratori autorizzati il tasso di positività è stato del 12,82 per cento (il tasso complessivo è del 13,94 per cento). (segue) (Inn)