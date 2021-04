Recovery: Fornaro (Leu), occasione da non sprecare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "è una grande occasione che non ci possiamo permettere di sbagliare o peggio di sprecare. 191,5 miliardi dalla Ue, 30,6 miliardi dal governo e ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche per un totale di 248 miliardi sono l'occasione che il nostro Paese ha per superare i suoi ritardi". Lo afferma il capogruppo di Leu a Montecitorio Federico Fornaro. "Un'occasione straordinaria - sottolinea - per rendere l'Italia più eguale, più digitale e più green. Non possiamo permetterci il lusso di disperdere energie e risorse come troppo spesso è capitato in passato con i fondi europei. Per l'Italia - continua - inizia una fase importante per affrontare le nuove sfide che abbiamo di fronte. In una fase così difficile e complessa della vita nazionale non c'è bisogno di piantare bandierine propagandistiche come fa la Lega. L'Italia ha bisogno autorevolezza e non di litigiosità. Mezzogiorno, donne, giovani, digitale, sanità pubblica, riforma della Pa, transizione ecologica sono gli assi portanti per disegnare un'Italia più giusta che non lascia indietro nessuno nel momento del bisogno", conclude Fornaro.(Com)