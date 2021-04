Balcani: Castaldo (M5s), Ue recuperi fiducia dei cittadini su integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale recuperare la fiducia dei cittadini dei Balcani occidentali nei confronti dell’Unione europea. Lo ha detto il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Castaldo, nel corso del seminario “Balcani occidentali: tra multipolarismo e processo di integrazione europea” organizzato alla Camera dei deputati. “Credo che una importante autocritica europea sia fondamentale per evitare errori e ingenuità commessi negli ultimi anni”, ha detto. “E’ indubbio che l’Ue abbia fatto moltissimo per i Balcani occidentali però è importante non ripetere alcuni passi falsi che hanno intaccato l’asset di maggiore valore, ovvero la fiducia, nel processo di adesione, che è fondamentale che non venga mai meno tanto nella classe dirigente quanto nell’opinione pubblica”, ha sottolineato Castaldo. “La nostra dialettica europea è stata incauta nel distruggere aspettative non tante verso le classi dirigenti quanto alla popolazione, penso alle dichiarazioni di Juncker che con pragmatismo prendeva atto dell’impossibilità dell’integrazione durante il suo mandato o ancora l’annuncio nel 2018 di dare alla regione una prospettiva di adesione entro il 2025", ha detto. Il nuovo approccio "porta invece ad evitare e scaricare la fatica di allargamento sui nostri partner e sono fortemente convinto che candidati o non i Paesi della regione abbiano bisogno di sostegno e non di promesse difficili da mantenere”, ha spiegato.(Gad)