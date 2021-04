Bangladesh: vaccinazioni, somministrazione prime dosi sospesa per carenza scorte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di vaccinazione, dopo il lancio simbolico del 26 gennaio, è iniziata il 7 febbraio. L’8 aprile è cominciata la somministrazione dei richiami. I centri vaccinali sono 1.010. Come primi destinatari dei vaccini sono stati selezionati medici, infermieri e altri operatori in prima linea, più di un milione tra sanità pubblica e privata. Tra i gruppi prioritari ci sono anche militari e addetti delle forze di sicurezza civili, lavoratori nei servizi essenziali, giornalisti e rappresentanti pubblici. Il piano vaccinale prevede di raggiungere l’80 per cento della popolazione, circa 138,24 milioni di persone. La campagna è stata suddivisa in varie fasi, per ciascuna delle quali è stato stabilito un obiettivo percentuale. Il processo, comunque, è partito più lentamente del previsto, dato che nel primo mese di vaccinazioni era stata programmata la somministrazione di sei milioni di dosi e nel secondo di cinque milioni. (Inn)