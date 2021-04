Spagna: Tribunale nazionale annulla sanzione da 22,5 milioni a Repsol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale nazionale spagnolo ha annullato una sanzione da 22,5 miliardi di euro comminata alla compagnia petrolifera Repsol dalla Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza (Cnmc) per aver raggiunto accordi con altri operatori per non competere sui prezzi tra stazioni di servizio. Secondo l'organismo regolatore, Repsol avrebbe raggiunto in particolare un accordo con alcune aziende per concordare i prezzi al dettaglio nelle loro stazioni di servizio. Repsol aveva impugnato la decisione della Cnmc, sostenendo che doveva essere annullata perché si basava interamente su un'azione ispettiva annullata da una sentenza definitiva della Corte Suprema e che la Cnmc non era competente a risolvere il presunto comportamento. Allo stesso modo, la compagnia petrolifera sosteneva che i comportamenti imputati non avevano un oggetto restrittivo della concorrenza. Il Tribunale nazionale ha riconosciuto fondato il ricorso di Repsol ed ha annullato la risoluzione della della Cnmc del 2 luglio 2015. Contro questa sentenza può essere presentato un ricorso in Cassazione entro 30 giorni dal giorno successivo alla sua notifica. (Spm)