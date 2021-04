Balcani: ministro Esteri tedesco Maas, ridefinire confini è idea "irrealistica e pericolosa" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra proposta riguarda la questione nazionale croata, che può essere risolta in due modi secondo il documento, fondendo la maggioranza dei cantoni croati della Bosnia Erzegovina con la Croazia o concedendo uno status speciale alla parte croata della Bosnia Erzegovina (utilizzando il modello dell'Alto Adige). Lo scorso 17 aprile l'esistenza del "non paper" è stata confermata dal premier albanese Edi Rama, che ha ammesso di averne presa visione. Contemporaneamente alla fuga di notizie sull'esistenza del "non paper", lo scorso 12 aprile, è stato coinvolto nella discussione anche il presidente sloveno Borut Pahor. L'esponente croato della presidenza bosniaca, Zeljko Komsic, ha infatti confermato ai giornalisti che Pahor ha chiesto, nel corso di una visita a Sarajevo il 5 marzo, che cosa ne pensassero gli esponenti della presidenza su un'eventuale divisione pacifica della Bosnia. (Alt)