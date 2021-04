Serbia-Germania: ministro Esteri tedesco Maas a Belgrado incontra presidente Vucic (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maas ha poi commentato il "non paper" che propone un ritracciamento dei confini nei Balcani occidentali e che secondo voci di stampa sarebbe stato inviato dalla Slovenia al Consiglio europeo. L'idea di cambiare i confini nella regione balcanica è "irrealistica e pericolosa", ha detto Maas al termine dell'incontro a Pristina con la presidente kosovara, Vjosa Osmani. "Ho sottolineato il nostro sostegno incondizionato al dialogo e alla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia. Ho anche ascoltato argomenti che sono importanti per la popolazione del Kosovo in questo processo. L'Ue può contribuire a risolvere questi problemi. Le idee e le questioni di recente secondo cui i problemi possono essere risolti tracciando linee di confini sono idee irrealistiche e pericolose", ha dichiarato Maas in conferenza stampa. (segue) (Seb)