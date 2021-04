Serbia-Germania: ministro Esteri tedesco Maas a Belgrado incontra presidente Vucic (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia di Berlino ha anche promesso sostegno al Kosovo affinché la liberalizzazione dei visti in Unione europea avvenga il prima possibile. "Ho anche detto al presidente che la posizione del governo tedesco è molto chiara sul fatto che il Kosovo ha soddisfatto i criteri per la liberalizzazione dei visti. Ci impegneremo per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo il prima possibile", ha aggiunto. (Seb)