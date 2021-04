Ue-Serbia: presidente Vucic prosegue visita a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, prosegue la visita avviata ieri a Bruxelles. Secondo quanto riferisce la stampa locale, in agenda sono oggi alcuni incontri con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, e con il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi. Secondo quanto anticipato dallo stesso Vucic, le discussioni riguarderanno il contesto nella regione dei Balcani occidentali, le riforme interne al Paese e i progetti relativi alle grandi opere infrastrutturali. Al centro dei colloqui sarà anche il proseguimento del dialogo Belgrado-Pristina mediato dall'Unione europea. Nella giornata di ieri Vucic ha avuto un incontro con l'inviato speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Il capo dello Stato serbo ha dichiarato dopo l'incontro che è prevista una nuova tappa del dialogo per metà maggio. Lajcak ha annunciato su Twitter che discuterà del dialogo con il primo ministro di Pristina, Albin Kurti, nel corso di questa settimana. (segue) (Seb)