Ue-Serbia: presidente Vucic prosegue visita a Bruxelles (3)

- La visita di Maas in Serbia segue alla tappa di giovedì 22 aprile in Kosovo. I rapporti irrisolti tra Kosovo e Serbia, ha detto a Pristina il ministro tedesco, stanno rallentando i rispettivi progressi dei due Paesi, così come dell'intera regione balcanica, verso l'integrazione nell'Unione europea. L'ultima tappa del dialogo di alto livello tra Kosovo e Serbia, mediato dall'Ue a Bruxelles, è stata nel settembre del 2020 mentre il dialogo tecnico ha visto l'ultima riunione nel dicembre 2020. Il 22 marzo il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, è stato eletto primo ministro del Kosovo per la seconda volta. Durante la seduta costitutiva del Parlamento del Kosovo, 67 deputati hanno sostenuto il nuovo governo guidato da Kurti. Parlando prima del voto, Kurti ha affermato che alcune delle questioni più urgenti per il nuovo governo riguarderanno la pandemia di Covid-19, lo sviluppo economico e lo Stato di diritto. Per quanto riguarda il dialogo Belgrado-Pristina, Kurti ha affermato che il Kosovo non farà ulteriori compromessi e farà della questione delle persone scomparse la principale priorità del dialogo. Lo stallo nel processo di dialogo mediato dall'Ue è stato accompagnato da alcune dichiarazioni dei vertici kosovari sul desiderio di un'unificazione con l'Albania. (segue) (Seb)