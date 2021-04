© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, a Bruxelles iniziata "la settimana dei Balcani" - Ha preso il via a Bruxelles una settimana dedicata alle tematiche relative ai Balcani occidentali. Lo ha dichiarato l'inviato Ue per i Balcani occidentali e per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. "All'inizio di una settimana ricca di Balcani occidentali a Bruxelles, ho incontrato il presidente (serbo) Vucic per discutere il dialogo tra Belgrado e Pristina e il lavoro che abbiamo davanti. Più tardi, questa settimana, discuterò degli stessi argomenti con il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti", ha dichiarato Lajcak su Twitter. Dopo l'incontro con Lajcak, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto che la Serbia risponderà all'invito per i negoziati con Pristina a Bruxelles. Nella giornata di oggi Vucic incontrerà separatamente a Bruxelles i vertici Ue. Questi ultimi riceveranno giovedì il premier kosovaro Albin Kurti. Il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, si recherà in visita ufficiale a Bruxelles nella giornata di domani. (segue) (Res)