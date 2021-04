Amministrative: Letta, primarie strumento giusto per vincere elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo a Radio Immagina, si è detto convinto “che le primarie siano un ottimo modo per vincere le elezioni, se gestite bene ovviamente. Non deve essere però l’occasione per i candidati per farsi la guerra, ma un’occasione per mettere a punto le idee”. “Guardate cosa accade nel centrodestra: discutono delle candidature ma finché Salvini e Meloni non si incontreranno per spartirsi le candidature con una decisione ‘romana’ non ci saranno dei candidati di centrodestra. Per noi non è Roma che decide la candidatura di altre città”, ha aggiunto. (Rin)