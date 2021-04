Ostia: Confcommercio, bene lavori su via Rutilio Namaziano e piazza Tor San Michele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 31 marzo scorso il presidente dell'Ascom Confcommercio Roma litorale sud, Valeria Strappini, ha partecipato alla commissione Commercio riguardante l'andamento dei lavori su Via Rutilio Namaziano. Erano presenti il presidente Sabrina D’Alessio, i consiglieri del X Municipio ed il presidente del comitato di Quartiere lido centro. "Nel merito continuo ad essere molto soddisfatta del percorso intrapreso da oltre un anno con l'amministrazione sulla questione via Rutilio Namaziano e piazza di Tor San Michele. In tutto questo tempo il confronto é stato molto costruttivo e ha interessato sempre anche i residenti e gli architetti che rappresentavano un’altra fetta di commercianti", dichiara in una nota il presidente Strappini. (segue) (Com)