Ostia: Confcommercio, bene lavori su via Rutilio Namaziano e piazza Tor San Michele (2)

- "Come sempre siamo stati propositivi nei confronti dei progetti e delle iniziative che l’Amministrazione ha proposto con l’obiettivo di migliorare le nostre strade e agevolare il commercio in piena sofferenza senza dover intaccare la quotidianità dei residenti stessi - continua il presidente dell'Ascom Confcommercio Roma litorale sud, Valeria Strappini -. Un anno fa abbiamo appoggiato il progetto per riqualificare e implementare gli spazi percorribili dei pedoni aggiungendo parcheggi nelle zone limitrofe e togliendo le macchine in doppia fila, con il relativo disordine annesso alla viabilità. Anche nell’ultima commissione stiamo stati gli unici a presentare un’altra soluzione per fine ottobre quando la concessione delle pedane dovrebbe scadere. La categoria che rappresentiamo ha sempre avuto come valore aggiunto, e lo sta dimostrando anche in questa fattispecie, quello di essere propositivo e di non opporre veti ideologici o aprioristici", conclude il presidente. (Com)