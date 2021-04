Balcani: Varhelyi, Albania e Nord Macedonia meritano avvio negoziati di adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Albania e Macedonia del Nord meritano l'avvio dei negoziati per il "riconoscimento delle difficili riforme che hanno varato negli ultimi anni". Lo ha detto il commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi intervenendo al seminario "Balcani occidentali: tra multipolarismo e processo di integrazione europea" organizzato alla Camera dei deputati. In questo contesto Varhelyi ha voluto ringraziare per il sostegno "profondo e costante" dell'Italia al piano di riforme dei due Paesi e questo riguarda, in particolare, l'Albania per cui "l'Italia è un grande fornitore di magistrati ed esperti di alto livello a sostegno processi di selezione". In Albania, "il governo italiano e la Guardia di finanza sono stati decisivi nella lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio", ha ricordato il commissario Ue.