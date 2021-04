Sardegna: raduno “probito” di 130 persone nelle campagne di Palmadula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un raduno di 130 persone ammassate senza mascherina, intente a festeggiare e banchettare è stato scoperto ieri nelle campagne di Palmadula, nel Sassarese, dagli uomini del Corpo Forestale intervenuti in seguito ad una "soffiata". Come appurato dai forestali, i presenti erano provenienti da tutta la Sardegna e gran parte di loro ha rifiutato di essere identificata. Alcuni hanno dichiarato di far parte del "regno sovrano di Gaia", altri della "Repubblica de Sardinia". A loro è stata contestata la violazione delle norme anti-Covid. 63 le persone identificate, controllati 70 veicoli e contestate 63 violazione delle norme Covid. Al vaglio degli inquirenti alcuni posizioni di persone che potrebbero essere accusate di delitti colposi contro la salute pubblica. (Rsc)