Governo: Pastorino (Leu), riaprono i locali e Salvini ritrova lo spirito del Papeete

- Hanno riaperto i locali e con l'arrivo del caldo "Salvini ha già ritrovato quello spirito estivo da Papeete, pronto ad aprire le danze, scuotendo le fondamenta della stabilità politica. Esattamente come due anni fa, diventa allo stesso tempo sostenitore del governo e maggiore rappresentante dell'opposizione. Ci vuole un fisico anche per questo, del resto, oltre che per ballare in spiaggia. Peccato però che la strategia del Papeete sia problematica per i rapporti nella maggioranza, già complicati per loro natura, ma anche per la stessa Lega. Il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti si sta impegnando con responsabilità e attenzione sui dossier più delicati, consapevole che un esecutivo di unità nazionale richieda dei compromessi e dei sacrifici. E Salvini lo mette in imbarazzo". Lo dichiara in una nota il deputato ligure Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali. (segue) (Com)