Governo: Pastorino (Leu), riaprono i locali e Salvini ritrova lo spirito del Papeete (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perciò - aggiunge Pastorino - è necessario, ancora di più, quel senso di responsabilità chiesto fin dall'inizio dal presidente Mattarella e che invece Salvini sta iniziando a tradire. Ognuno deve rivendicare e portare avanti le proprie legittime battaglie politiche. Ma sempre in un quadro di rispetto. Avvelenare il confronto su un'ora in più di coprifuoco è una strategia strumentale e irritante: nessuno vuole conservare questa misura per crudeltà ideologica, ma perché è fondamentale a non dare il senso del 'liberi tutti'. E non possiamo, purtroppo, permettercelo". (Com)