Speciale scuola: Floridia, in Pnrr nessuna sanatoria

- Con oltre 30 miliardi di risorse previste, la missione Istruzione e Ricerca rappresenta un capitolo fondamentale del Piano di Ripresa varato dal Consiglio dei ministri. Lo afferma la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia, senatrice M5s, secondo cui è il momento di imprimere una rivoluzione, graduale ma costante, al sistema scolastico italiano, il lavoro non è che all'inizio. "Tra i protagonisti di questo percorso un ruolo di spicco lo avrà ovviamente la classe docente italiana, una tra le migliori al mondo. Su questo fronte, per ciò che attiene il reclutamento, il testo di finale che verrà sottoposto al Parlamento non contiene alcuna sanatoria. Nel testo non vi è presente alcun riferimento potenzialmente lesivo del principio meritocratico, che deve sovrintendere tutta l'azione di governo tanto più in un settore come quello dell'istruzione. Ringrazio chi nel governo ha condiviso con me questo principio cardine su cui di fonda l'intera azione politica del Movimento 5 Stelle", aggiunge. (Rin)