Speciale scuola: Zaia (Veneto), impossibile riaprire al 100 per cento, non ci sono bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Veneto "oggi siamo passati dal 50 per cento in presenza al 70 per cento in presenza. Ma il dibattito non era nel riaprire le scuole, ma sul fatto che aprire al 100 per cento era impossibile, non ci sono i mezzi di trasporto". Lo ha detto a SkyTg24, il governatore della Regione Veneto Luca Zaia. “In Veneto – ha aggiunto - i nostri autobus sono 2.400, fanno circa 27mila corse al giorno. Portando la capienza al 50 per cento abbiamo dovuto aggiungere 500 autobus reperiti sul mercato privato. Per portare la presenza in aula dal 50 al 100per cento servirebbero altri 1000 autobus, che non ci sono sul mercato. Anche volendo, non possiamo", ha spiegato il governatore. " Sul mercato non riusciamo a recuperare autobus, se volessimo comprarli non ci sono. Non è corretto dipingere come incuria questa attività, che è chiara e dovrebbe essere nota a tutti quelli che fanno leggi e governano”, ha aggiunto. (Rin)