Speciale scuola: Azzolina (M5s) a Brunetta, su legge concorsi rischi per la scuola

- Un' interpretazione normativa "non giusta" del decreto legge numero 44/2021 potrebbe "condurre le amministrazioni a consentire l’accesso alle prove concorsuali previa scrematura per titoli, privilegiando dunque più l’esperienza acquisita che gli studi e la competizione concorsuale in sé". Così la deputata del Movimento cinque stelle (M5s) ed ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nella lettera inviata al ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, sulla nuova normativa per i concorsi pubblici e sulle sue possibili conseguenze per il mondo della scuola. "Il futuro della Pubblica amministrazione, rectius il futuro del Paese, passa dai giovani, i cui studi, la voglia di mettersi in gioco, le capacità, i talenti, sono gli ingredienti fondamentali per un rinnovamento di cui l’Italia ha estremamente bisogno", scrive Azzolina. (Rin)