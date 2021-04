Speciale scuola: storie di dad, professori romani raccontano i “filoni” virtuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare filone, marinare la scuola, in epoca di didattica a distanza, si fa con l'avatar su internet. E' il frutto dell'asocialità a cui costringe il Covid che ha portato anche a questo. Una aberrazione per chi ha vissuto la scuola nell'epoca in cui la le lezioni si marinavano per andare a giocare a pallone sulla spiaggia con gli amici o per rimanere con la fidanzatina nei parchi della città. Con l’arrivo della zona gialla nella stragrande maggioranza d’Italia, migliaia di studenti rientreranno in aula, ad eccezione degli istituti superiori dove la didattica a distanza sarà mantenuta tra il 25 e 50 per cento. I professori degli istituti superiori di Roma e provincia raccontano ad “Agenzia Nova” questa realtà, gli stratagemmi e le furberie confermate dagli studenti, per evitare di non essere scoperti dai genitori. (Rer)