Iran: britannico-iraniana Zaghari-Ratcliffe condannata a un altro anno di carcere

- La cittadina britannico-iraniana Nazanin Zaghari-Ratcliffe è stata condannata ad un altro anno di detenzione in Iran, con l'accusa di condurre "attività di propaganda contro il regime". La donna non potrà abbandonare il Paese per un anno, per aver partecipato ad una protesta di fronte all'ambasciata iraniana a Londra nel 2009. Il primo ministro Boris Johnson ha definito "sbagliata" la sentenza, osservando che il governo lavorerà per ottenere il suo rilascio dalla Repubblica Islamica. La donna era stata arrestata per la prima volta nel 2016 a Teheran con accuse di spionaggio, essendosi recata nel Paese come dipendente per una organizzazione umanitaria. (Rel)