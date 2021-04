Visegrad: i premier del gruppo esprimono solidarietà per "caso Vrbetice" alla Repubblica Ceca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi ministri di Polonia, Slovacchia e Ungheria hanno espresso solidarietà alla Repubblica Ceca in relazione alle tensioni diplomatiche con la Russia. Lo si legge in un messaggio via Twitter del premier ceco, Andrej Babis. "Un messaggio chiaro dai primi ministri del V4: condanniamo il sabotaggio russo a Vrbetice e siamo a fianco della Repubblica Ceca e la sosteniamo in ogni modo. Non dobbiamo essere intimiditi dalla Russia", riporta il capo del governo di Praga. I premier del gruppo di Visegrad (V4) hanno discusso oggi di sicurezza regionale in videoconferenza. "Nel quadro della presidenza polacca del V4, il primo ministro Mateusz Morawiecki ha convenuto per oggi un incontro urgente da remoto dei capi di governo del V4. La conferenza sarà dedicata agli atti di sabotaggio della Russia in Repubblica Ceca, all'escalation della situazione da parte della Russia in Ucraina e Bielorussia e alla collaborazione del V4 nel rafforzamento della sicurezza nella regione", aveva annunciato prima della conferenza il viceministro degli Esteri polacco, Szymon Szynkowski vel Sek. (Vap)