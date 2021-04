Spagna: lettera minacce ministra Maroto, solidarietà degli altri membri del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepremier spagnola, Carmen Calvo, ha mostrato il suo sostegno alla ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, per la lettera di minacce ricevuta oggi contenente un coltello insanguinato. "L'odio e la violenza stanno minacciando la convivenza e la democrazia che è costata tanto e non lo permetteremo. Noi democratici siamo la maggioranza e più forti", ha detto Calvo. Parola di solidarietà sono giunte anche dalla ministra del Lavoro, Yolanda Diaz denunciando "l'estrema gravità delle minacce incompatibili con la democrazia" che non lasciano spazio "all'equidistanza o al silenzio". (Spm)