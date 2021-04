Rifiuti: Mussolini (con Giorgia), no a "cittadella" nel Municipio VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vice presidente della commissione Controllo, garanzia e trasparenza di Roma Capitale, in una nota dichiara: "È impensabile soprassedere e accettare passivamente il sistema di gestione dei rifiuti presentato nell'ultimo piano industriale di Ama. Se, da una parte, infatti, l'azienda 'dimentica' di impegnare somme utili a bonificare e restituire alla città la porzione di territorio impiegato per il Tmb Salario, dall'altra continua a prevedere l'utilizzo di questo genere di impianti ormai superati addirittura puntando al raggiungimento di una portata di 540.000 tonnellate/annue rispetto alle attuali 140.000 lavorate da Rocca Cencia". "Per questo stesso quadrante cittadino - aggiunge Mussolini - è presente negli uffici regionali la richiesta di un privato intenzionato a realizzare un impianto a bio massa di notevole portata. La ragione, prima ancora che i protocolli, dovrebbe dunque portare tutti ad una attenta rilettura delle attività da svolgere. Del resto l'incastro che l'amministrazione ha creato è di dubbia qualità: Roma Capitale garantisce ad Ama un 'aiuto' di 265 milioni, fondi da impiegarsi su un piano di risanamento che poggia su un piano industriale pronto a innescare l'ennesima indagine della Corte dei Conti. Un puzzle difficile da digerire perché non rappresenta svolte ambientali o ecologiche e tanto meno realizza previsioni virtuose. Come se non bastasse tutto questo accade in un momento in cui dovremmo essere invece pronti a intercettare i fondi del Recovery fund in tema di transizione ecologica. È arrivato il momento di dire basta alla esasperazione di un territorio, quello del sesto municipio, che da ben altre operazioni dovrebbe essere interessato; basta con scelte vetuste in termini di interventi per lo smaltimento dei rifiuti. Investiamo in una politica virtuosa, fatta di innovazione, ricerca, digitalizzazione e bioenergie. Serve avere coraggio". (Com)