Imprese: fonti stampa, commessa da 80 A220-300 di Breeze Airways ad Airbus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova compagnia aerea statunitense Breeze Airways ha aggiunto 20 aerei A220-300 ad una commessa effettuata presso Airbus per un totale di 80 esemplari. Lo riferiscono i media francesi, citando fonti industriali. Né il costruttore europeo, né la compagnia statunitense hanno rilasciato commenti in merito. Fondata dall'uomo d'affari David Neelemen, Breeze Airways con questa commessa diventa il secondo cliente di Airbus dopo Delta Airlines per gli A220. La compagnia sarà operativa a partire da questa estate. (Frp)