Brasile: covid, morti nel 2021 superano quelle del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 1.316 morti registrate nelle ultime 24, il Brasile ha raggiunto un totale di 390.925 decessi totali riconducibili alla Covid-19, più di tutti quelli censiti nel 2020. In 113 giorni del 2021, i morti per coronavirus sono stati 195.949, più dei 194.976 decessi stimati nei 289 giorni dell'emergenza registrata nel 2020. Il dato, fanno notare gli esperti, andrebbe comunque misurato sulla maggiore accuratezza con cui vengono effettuate le autopsie. D'altro canto, la quantità media di decessi, pur alta, fa registrare una tendenza al ribasso. La media mobile degli ultimi sette giorni è stata di 2.498 decessi, un valore in calo del 20 per cento rispetto alla media registrata due settimane fa. In termini assoluti, il mese più letale è proprio quello in corso, aprile, con 67.723 morti confermate (a meno di una settimana dalla fine), più delle 67.723 censite a marzo. (segue) (Brb)