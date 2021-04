Brasile: covid, morti nel 2021 superano quelle del 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma comunque il paese più colpito in America latina e il secondo al mondo per numero di contagi. Secondo le stime condotte dai principali media del paese sulla base dei dati dei diversi assessorati statali alla Salute, il bilancio è di 14.340.787 casi. L'emergenza pandemica in Brasile è motivo di allarme in diversi stati della regione anche a causa dell'alta contagiosità della variante locale del virus. (Brb)