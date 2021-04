Lombardia: Spi Cgil, ci auguriamo che a fronte finanziamenti alle Rsa non ci siano aumenti rette a carico delle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federica Trapletti, Segretario Regionale Spi Cgil Lombardia, dichiara in una nota: "Il problema economico delle Rsa è stato discusso anche durante l'ultimo incontro dell'Osservatorio Rsa in Regione Lombardia. Ci auguriamo che le delibere prevedano che a fronte dei finanziamenti erogati non ci siano aumenti nelle rette a carico delle famiglie, aumenti che purtroppo in molti casi sono già avvenuti e dei quali intendiamo discutere in uno dei prossimi incontri. Non è giusto che tutti i problemi causati dalla pandemia si riversino sulle famiglie che sono già in grandi difficoltà a sostenere rette particolarmente gravose". (Com)