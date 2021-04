Russia: staff Navalnyj annuncia sospensione delle attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff dell'oppositore russo, Aleksej Navalnyj, ha comunicato la sospensione delle attività. Lo hanno annunciato le sedi di San Pietroburgo, Mosca, Ekaterinburg e altre città. La chiusura delle attività è stata resa pubblica dopo che la procura Mosca ha richiesto il riconoscimento della Fondazione per la lotta alla corruzione e dello staff di Navalny come organizzazioni estremiste. "A partire da oggi, nessuna informazione apparirà su questa pagina. Sarà congelata. Nel prossimo futuro, cambieremo il suo nome e lo spersonalizzeremo il più possibile", si legge nei messaggi nei social network dello staff. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei dipendenti. (Rum)