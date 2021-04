Covid: Bonomo (Pd), Speranza e Giorgetti ascoltino settore wedding su riapertura data certa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19 "il mondo del wedding, tra ‘stop e go’, di fatto è stato completamente bloccato e oggi sono venuti davanti Montecitorio per protestare ‘contro la mancata indicazione della data di ripartenza per le feste, nonostante le sollecitazioni giunte da numerosi presidenti di Regione’". Lo dichiara la deputata dem Francesca Bonomo che spiega: "A tal proposito mi sono impegnata con i rappresentanti della loro categoria per sollecitare un confronto con il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti su questo tema”. (segue) (Com)