Balcani: Varhelyi, Ue può offrire migliori condizioni per grandi investimenti

- L’Unione europea può offrire le migliori condizioni possibili per grandi investimenti nei Balcani occidentali. Lo ha detto il commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi intervenendo al seminario “Balcani occidentali: tra multipolarismo e processo di integrazione europea” organizzato alla Camera dei deputati. Secondo il commissario Ue le soluzioni di prestiti agevolati da parte dell’Europa, “permetterà ai governi di avere denaro alle migliori condizioni per investimenti he resistano alla prova del futuro”. Investimenti che dovranno riguardare la “connettività e i trasporti, le infrastrutture energetiche, le transizioni verdi e digitali, lo sviluppo del settore privato”, tutti ciò secondo Varhelyi, “migliorerà il processo di adesione”. “Mi sento incoraggiato dalle discussioni all’interno della regione per la costruzione di un mercato comune regionale che sarebbe un fattore che cambierebbe in positivo le regole del gioco”, ha chiarito. Per il commissario europeo è infatti essenziale accelerare la convergenza economica della regione con l’Unione europea. “Gli sviluppi positivi in questo campo agevoleranno tutti gli altri processi di riforme”, ha aggiunto Varhelyi.(Gad)