Imprese: Inwit, riunito per la prima volta collegio sindacale nominato dall’assemblea del 20 aprile

- In data odierna si è riunito per la prima volta il collegio sindacale di Inwit, nominato dall’Assemblea degli azionisti del 20 aprile 2021: in attuazione di quanto previsto dalla normativa applicabile e dal Codice di corporate governance, il collegio sindacale ha verificato il possesso da parte di tutti i suoi componenti effettivi dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e ne ha informato il consiglio di amministrazione. Stando al relativo comunicato stampa, il Cda ha accertato i requisiti di onorabilità e professionalità previsti, prendendo atto dei risultati della verifica compiuta dal nuovo collegio sindacale. Il Cda ha anche valutato l’indipendenza dei consiglieri Rosario Mazza e Giovanna Bellezza: il primo è stato nominato presidente del Comitato per le nomine e la remunerazione. (Com)