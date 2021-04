India: Tamil Nadu, Alta corte ordina a Commissione elettorale piano anti-Covid per scrutinio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte di Madras (Chennai), nello Stato indiano del Tamil Nadu, ha ordinato alla Commissione elettorale di presentare entro il 30 aprile un piano per garantire che i protocolli Covid-19 siano seguiti il 2 maggio, giorno dello scrutinio delle elezioni statali, svoltesi il 6 aprile. In caso di mancata presentazione, la Corte ha minacciato di bloccare il conteggio dei voti, spiegando che la situazione attuale impone di pensare prima alla sopravvivenza e alla protezione e poi a tutto il resto. L’odine è stato emesso oggi da un collegio composto dal giudice capo, Sanjib Banerjee, e dal giudice Senthilkumar Ramamoorthy, in un’udienza su una petizione riguardante il rispetto delle misure di sicurezza nel collegio di Karur. Il giudice capo ha duramente criticato la Commissione per aver consentito comizi elettorali mentre era in corso la pandemia, accusandola di essere responsabile delle conseguenze perché nei raduni non è stato mantenuto il distanziamento né sono state rispettate le altre norme igieniche. Il 6 aprile si è votato anche nel Kerala e nel Territorio di Pondicherry. Dal 27 marzo al 6 aprile, in tre fasi, è andato alle urne l’Assam. Nel Bengala Occidentale il processo elettorale, in otto fasi, è iniziato il 27 marzo e si concluderà il 29 aprile. Il 2 maggio è la data scelta per tutti gli scrutini. (segue) (Inn)