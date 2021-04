Balcani: Varhelyi, Ue è il futuro della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea è il futuro per i Balcani occidentali. Lo ha detto il commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi intervenendo al seminario “Balcani occidentali: tra multipolarismo e processo di integrazione europea” organizzato alla Camera dei deputati. “La logica politico-economica su cui poggia l’Unione europea vale anche per i Balcani occidentali”, ha spiegato. “La pandemia ha dimostrato quanto sia forte l’interconnessione tra di noi e che le sfide possiamo vincerle solo assieme”, ha aggiunto. “Ci sono stati molti e forti segni di cooperazione e solidarietà in entrambi i sensi”, ha ricordato il commissario europeo come l’invio di medici dall’Albania all’Italia durante la prima ondata della pandemia di Covid. “Ricordo che l’Ue ha varato un pacchetto di sostegno da 3,3 miliardi di euro per l’intera regione e successivamente nel corso dell’anno un forte piano a sostegno della ripresa economica”, ha evidenziato Varhelyi.(Gad)