Gesto di buona volontà da parte di Mosca: un solo espulso in risposta al caso delle spie

- La Russia ha optato per un gesto di buona volontà nei confronti dell’Italia nel caso delle spie che ha visto coinvolto il capitano Walter Biot e, agendo diversamente a quanto fatto con altri Paesi, espellendo solo un funzionario diplomatico dell’ambasciata a Mosca. Il nome del funzionario espulso è Curzio Pacifici, addetto aggiunto per la difesa, e avrà 24 ore per lasciare il Paese. L’espulsione di Pacifici, di fatto, è la risposta all’espulsione decisa lo scorso 31 marzo dall’Italia di Aleksej Nemudrov e Dmitrij Ostroukhov, rispettivamente, numero uno e due dell'ufficio dell'addetto militare russo a Roma. Come riferito dal ministero degli Esteri russo, oggi l'ambasciatore a Mosca Pasquale Terracciano è stato convocato presso il dicastero, dove gli è stata consegnata una nota in cui si riporta che Curzio Pacifici “è stato dichiarato persona non grata in risposta alle azioni non amichevoli e senza fondamento delle autorità italiane contro l'ufficio dell'attache militare dell'ambasciata russa a Roma”. (segue) (Res)