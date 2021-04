Gesto di buona volontà da parte di Mosca: un solo espulso in risposta al caso delle spie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla notifica dell’espulsione di Pacifici non si è fatta attendere la replica della Farnesina, che ha definito “infondata e ingiusta” la decisione delle autorità russe di espellere un funzionario diplomatico dell'ambasciata di Mosca. "Abbiamo appreso con profondo rammarico della decisione della Federazione Russa di espellere l’addetto navale aggiunto dell’ambasciata d’Italia a Mosca con un preavviso di 24 ore. Consideriamo la decisione infondata e ingiusta perché in ritorsione ad una legittima misura presa dalle autorità italiane a difesa della propria sicurezza", si legge nella nota del ministero degli Esteri italiano. È chiaro che, tuttavia, la Russia ha agito senza adottare il più volte invocato principio di reciprocità che Mosca ha sempre messo in atto di fronte alle ripetute espulsioni di diplomatici avvenute negli ultimi anni per varie controversie – dall’avvelenamento dell’ex spia Sergej Skripal in Regno Unito a quello all’oppositore Aleksej Navalnyj – e anche più di recente nei diversi casi di spionaggio segnalati in Bulgaria, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. (Res)