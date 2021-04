Milano 2021: Sardone (Lega), Sala per paura punta sul voto degli extracomunitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega a Milano, dietro la raccolta firme lanciata dalla lista europeista Volt per estendere il diritto di voto alle amministrative ai cittadini extracomunitari residenti nel capoluogo lombardo da almeno tre anni ci sono "le sonore bocciature da parte dei milanesi sull'inefficiente operato del sindaco stanno facendo suonare sempre più forte il campanello d'allarme dalle parti di Palazzo Marino: Sala ha paura di perdere le elezioni e quindi cerca di raccattare voti tra gli immigrati extra Ue tanto coccolati durante il suo primo mandato". "La strategia della sinistra - prosegue Sardone in una nota - è molto chiara ed è sulla stessa lunghezza d'onda di quanto mostrato in questi anni: gli extracomunitari sempre prima degli italiani in ogni voce riguardante il welfare, dalle borse lavoro ai sostegni al reddito, all'esenzione mense, alle bebè card". "È davvero vergognoso cercare di cambiare le carte in tavola aprendo di fatto a un mercimonio del voto: centri sociali abusivi tollerati per non perdere un bacino elettorale consistente, grandi opere bloccate per non perdere i Verdi, moschee irregolari lasciate al loro posto per non far arrabbiare la comunità musulmana, ora è la volta del voto agli extracomunitari. La giunta Sala, anziché essere rispondere ai cittadini, è ostaggio di correnti e correntine per non perdere le poltrone", conclude l'esponente della Lega. (Com)