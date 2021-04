Cina: società di consegne Meituan indagata per abuso di posizione dominante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la stessa violazione della legge antimonopolistica, l'autorità per la regolamentazione del mercato ha inflitto il 10 aprile scorso una multa da 18 miliardi di yuan (circa 2,79 miliardi di dollari) al gruppo Alibaba per abuso di posizione dominante. L'ammontare della multa è stato pari al quattro per cento delle vendite del colosso cinese. Secondo l'indagine, la condotta di Alibaba nell'attuazione dell'esclusiva, che impedisce ai commercianti l'uso di altre piattaforme di e-commerce, ha ostacolato la concorrenza nel mercato dei servizi cinese che coinvolge piattaforme di vendita al dettaglio online, impedendo il libero flusso di beni, servizi e risorse e viola i diritti e gli interessi legittimi dei commercianti sulla piattaforma oltre a quelli dei consumatori. (Cip)