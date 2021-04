Cultura: Reggia di Monza, aperta manifestazione di interesse per eventi estivi e autunnali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Villa Reale e il Parco di Monza si apre a tutta la società civile per costruire il calendario delle prime attività per la stagione estiva e autunnale. Il Consorzio che gestisce l'antica dimora, voluto fortemente da Regione Lombardia, ha pubblicato on-line (www.reggiadimonza.it) la manifestazione di interesse rivolta a tutti coloro che hanno a cuore la Villa, i Giardini e il Parco di Monza: istituti di ricerca, Università, Conservatori, Centri di formazione, Operatori culturali, Cooperative, Fondazioni, Associazioni, Raggruppamenti di associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro. Potranno presentare proposte di valorizzazione partecipata da realizzare all'interno del complesso monumentale. "Regione Lombardia punta al rilancio della Villa Reale di Monza e tutto il complesso", ha commentato il monzese Fabrizio Sala, assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione. "In vista dell'estate - ha proseguito - vogliamo sostenere gli eventi culturali e promuovere le migliori iniziative per vivere gli spazi della Villa con eventi di qualità e di assoluto interesse per tutti i cittadini, dal punto di vista artistico e culturale. È il primo passo per la rinascita dell'intero complesso, un nuovo punto di partenza con rinnovato entusiasmo e idee innovative per il futuro". Percorsi culturali che, per la prima volta, comprenderanno tutti gli ambienti del primo Piano Nobile, le Sale di rappresentanza e gli Appartamenti Reali del Corpo centrale e dell'Ala Sud. gli spazi del Parco, dei Giardini Reali, del Roseto e di alcune parti della Villa ospiteranno così iniziative di diversa natura, per pubblici di ogni età. Attraverso la manifestazione di interesse le attività saranno selezionate in base alle finalità culturali e al principio di sostenibilità economica. Il Consorzio metterà a disposizione gratuitamente gli spazi necessari e i canali di comunicazione. Le proposte saranno ricevibili in due fasi: entro il 20 maggio 2021 per il calendario estivo ed entro il 20 luglio 2021 per quello autunnale. Questi i riferimenti per chiedere le informazioni sulla manifestazione di interesse: Cascina Fontana, Viale Mirabellino, 2 20900 Monza (MB) tel. 039.39464204; email: comunicazione@reggiadimonza.it. Il sito internet è www.reggiadimonza.it (Com)