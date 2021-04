Difesa: rapporto Sipri, Turchia riduce spesa militare di 2,8 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha ridotto del 13,97 per cento (2,878 miliardi dollari) le spese militari nell’anno della pandemia da Covid-19: da 20,603 miliardi di dollari nel 2019 a 19,958 nel 2020. E' quanto emerge dalle stime contenute nell'ultimo rapporto annuale dell'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri), pubblicato oggi, 26 aprile. Ankara è tornata ai livelli di spesa del 2018, quando il Paese aveva allocato circa 19,225 miliardi di dollari alle spese miliari, in sensibile aumento rispetto ai 15,147 miliardi di dollari del 2017. Resta stabile, invece, la spesa rispetto al Prodotto interno lordo del Paese (Pil): dal 2,7 per cento del 2019 al 2,8 per cento dello scorso anno. (Tua)