- Se un governo esautora il Parlamento non ha rispetto per il popolo. Lo ha detto ai Tg il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, che ha aggiunto: "Centinaia di miliardi, per lo più debiti imposti alle future generazioni, non possono essere spesi solo con l'accordo tra l'esecutivo e le burocrazie europee. Fratelli d'Italia si oppone a questo metodo indecente".(Rin)